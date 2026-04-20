Türkiye her yeni güne CHP’li belediyelere operasyonlarla uyanırken, birçok belediye başkanı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasıyla, belediye AKP’ye geçti.

Bir soruşturma sinyali de Eskişehir’den geldi. AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın şikayeti üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis kararına aykırı şekilde ESKİ’nin keşif, su açma, sayaç sökme ve değiştirme ücretlerine yüzde 48,5 oranında zam yaptığı ve komisyon raporları üzerinde tahrifat yapıldığı öne sürülerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce için “görevi kötüye kullanma ve resmî belgede sahtecilik” iddiasıyla soruşturma izni istendi.

GÖREVDEN AYRILAN MÜDÜRE İKİ SUÇLAMA

AKP’li ismin suç duyurusunun ardından Ünlüce’nin yanı sıra geçen hafta görevden ayrılan ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen için "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istendi.