Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan AKP'li Metin Levent Yıldız'ın, 1 Mart tarihinde Çemişgezek Belediyesi'nde "başkan danışmanı" olarak görevlendirildiği ortaya çıktı. Söz konusu atama, AKP'li Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

ATAMAYI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, paylaşımında Metin Levent Yıldız'ın belediyeye resmen "Başkan Danışmanı" olarak görevlendirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizden üç dönem Çemişgezek Belediye Başkanlığı yapmış Metin Levent Yıldız'ın 'Başkan Danışmanı' olarak Çemişgezek Belediyesi'ne resmi görevlendirilmesi yapılmıştır."

"PARTİMİZİN SİYASİ BİRİKİMLERİNDEN İSTİFADE EDECEĞİZ"

Somyürek, açıklamasında ilçede partinin siyasi birikimlerinden yararlanmayı hedeflediklerini belirterek, liyakati esas alan bir anlayışla birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Paylaşımını, Yıldız'a yeni görevinde başarı dileyerek ve görevlendirmenin Çemişgezek için hayırlı olmasını temenni ederek tamamladı.