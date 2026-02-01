AKP’li Şamil Tayyar, emeklilerin artık iktidarı belirleyici bir toplumsal sınıf olduğunu dile getirirken, “Emekliler, ne CHP ne diğerleri, iktidarın en büyük rakibidir” ifadelerini kullandı.

Tayyar adil bir reforma dikkat çekerek, “17 milyonluk kesimin en altında birleştirdiğimiz 4 milyonluk ‘en düşük maaşlılar’ katmanı bile kendi içinde tartışmalı. Dolayısıyla adil ve refah arttırıcı kapsamlı bir reforma ihtiyaç var” açıklamasında bulundu.

Tayyar’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Emekliler.

‘İktidar belirleyici’ yeni bir toplumsal sınıf oluşuyor.

Sayıları 17 milyonu aştı.

Örgütlüler, etkileşim halindeler, parkta, çay ocağında fısıltıyla çoğalıyorlar, her sokakta duyuluyorlar.

Öfkeleri, en büyük motivasyonları.

Bu sosyopolitik güç, mensubu en fazla olan toplumsal katmanı oluşturuyor.

AK Parti’den bile fazlalar.

Sorun sadece azalan gelirleri değil, prim ve çalışma sürelerini ıskalayan adaletsiz dağılım.

17 milyonluk kesimin en altında birleştirdiğimiz 4 milyonluk ‘en düşük maaşlılar’ katmanı bile kendi içinde tartışmalı.

Dolayısıyla adil ve refah arttırıcı kapsamlı bir reforma ihtiyaç var.

Şimdiden kafa yorulmalı, son dakika torba kanunu düzenlemesiyle riske edilmemelidir.

Uyarıyorum.

Emekliler, ne CHP ne diğerleri, iktidarın en büyük rakibidir.”