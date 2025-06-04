İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir TV kanalında Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya bu kapsamda, trafikte güven ve huzuru sağlamakla ilgili çalışmalarını tamamladıklarını ve tedbirleri uygulamaya başladıklarını belirtirken 26 Mayıs'ta valiliklere tedbirlere ilişkin genelge gönderdiklerini söyledi.

Yerlikaya şunları kaydetti:

"BÜTÜN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

"Bayramda gidiş ve dönüş akslarında pik dönem oluyor trafikle ilgili. Özellikle şehirler arası yollarda ve bayramlaşma süresi içerisinde de o şehirlerin, ilçelerin merkezlerindeki şehir içi yerleşim yeri trafik aksında bir yoğunlaşma oluyor. Bütün tedbirlerimizi buna göre ve bundan önceki bayramdaki riskli olan durumları daha az riskli veya riski ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerimizi aldık.

"30 KİLOMETREDE BİR RADAR VAR"

1485 mobil radar ile gündüz ve gece hız denetimi yapıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Buradan otoyolları kullanacak olan vatandaşlarımıza hassaten söylüyorum, her 30 kilometrede bir radar var gece ve gündüz. Otoyollarda 120 radarımız olacak. Bizim vatandaşlarımıza idari işlem, amiyane tabirle ceza yazmak gibi bir derdimiz yok. Tek bir derdimiz var, trafikte can kayıpları olmasın, yaralanma olmasın." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL ÖFKE KATLANIYOR"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarına eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan itiraz geldi.

Tayyar, "Yeni bir toplumsal reaksiyon, öncelikli sorunlar listesini altüst etmeye aday gibi gözüküyor" ifadelerini kullandığı paylaşımında şunları söyledi:

"TAHSİLAT SEFERBERLİĞİNİ ÇAĞRIŞTIRIYOR"

"Yapay zekayla desteklenen ve her güzergaha belirli aralıklarla yerleştirilen radarlar, köy yollarındaki traktörlere varan abartılı kuşatmalar, trafik kontrolünden ziyade tahsilat seferberliğini çağrıştırıyor.

Toplumsal öfke her geçen gün katlanıyor.

Zira, 3’er şeritli duble yollara 50 km hız sınırı koyup 30 km arayla radar yerleştirilmesi, çevre yollarının, otoyolların radar tarlasına dönüştürülmesi ve köy yollarına kadar girilmesi ‘can kaybını önleme’ amacıyla açıklanamaz.

Trafiğin yoğunluktan durma noktasına geldiği ana arterlerdeki radar yoğunluğu da öyle.

Trafikte denetim kuşkusuz çok önemlidir.

"DEVLET VATANDAŞINA TUZAK KURMAZ"

Cezada temel amaç, ‘önleyici’ nitelikte olmalı, ‘nasıl ceza yazarım’ kurnazlığıyla değil.

Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz."