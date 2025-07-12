Hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları ile hatırlanan AKP'li Mücahit Birinci şimdi de Atatürkçülük ve Kemalizm üzerinden provokasyon paylaşımı yaptı. Birinci, Kemalizm'in sağ tandanslı bir İnönü karşıtı hareket olduğunu söylediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kemalizm eleştirilerimde Atatürk'ü ve Atatürk'ü sevenleri kastetmediğimi milyonuncu kere söylüyorum.

Kemalizm sağ tandanslı bir İnönü karşıtı hareket olarak doğmuştur.

İnönü ölünce, Kemalizm sağ, sol, İslamcı renklere boyanıp duran, ama her defasında vatandaşın ve demokrasinin tepesinde sopa olarak kullanılan enstrümana dönüşmüştür.

Kemalizm, dikkat ederseniz bu aralar, Türkçü-Tengrici renktedir.

Dolayısıyla bu içi boş mefhum maalesef bürokraside yer tutmuş, bütün antidemokratik fiillerin sebebi haline gelmiştir. Bu manada da özellikle Batı tarafından, Türkiye'nin destabilize edilmesi için kullanılmıştır.

Bu pencereden bakarsak, Kemalizmle mücadele Atatürk düşmanlığı başlığında asla değerlendirilemez. Hatta Atatürk'ü bu cendereden kurtarmak bana göre her vatandaşın görevidir.

Yeni süreçle birlikte bu "kullanışlı" mefhumun tasfiyesini izlemekteyiz. Devletin ihtiyacı, öyle görülüyor ki sona ermiştir."