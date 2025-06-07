İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arefe günü Türkiye genelinde 863 trafik kazası yaşandığını, bu kazalarda 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bayram yoğunluğuna karşı alınan 30 kilometrede bir radar uygulaması kamuoyunda tartışma yaratırken, kazaların sürmesi, bu önlemin etkinliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

TGRT Haber TV'de konuşan AKP'li Şamil Tayyar, radar uygulamalarının amacından saptığını belirterek, bu sistemin caydırıcı değil, cezalandırıcı bir tuzak gibi çalıştığını savundu.

"Kurallara değil, kuralsızlığa, keyfiyete itirazımız var" diyen Tayyar, devletin vatandaşa tuzak kurmayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

-Niye tuzak kurmayacağını söylüyoruz? Bugün Türkiye'nin her yerinde neredeyse siz bölünmüş bir yoldan, bir çevre yolundan giderken bir anda 70 km hız sınırı, 100 metre sonra, bakın yani 10 kilometreden bahsetmiyorum, 100 metre sonra 50 kilometreye, 100 metre sonra 30 kilometreye düşüyor ve orada radar 30 kilometre yani en düşük hız sınırı olduğu yerde radar kuruyor.

"TAHSİLAT AMACI VAR"

Yani siz orada 70 kilometre hız sınırının olduğunu düşünerek girdiğiniz yerde 200 metre içerisinde ani bir fren yaparak hızınızı 30 kilometrenin altına düşürmeniz gerekiyor ki radardan kurtulabilesiniz. Şimdi bunun kara yollarında can güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbir olarak ben değerlendiremiyorum. Burada biraz tahsilat amacı var.

"TOPLUM ARTIK BUNALDI"

-Ayrıca şunu da yanlış buluyorum, bu radar uygulaması sadece bayramla ilgili bir uygulama değil.

-Bu aylardır devam eden, bayramda zirveye çıkan bir tartışma orada öyle bir yanlış bir şey sürdürülüyor. İşte bizim bazı arkadaşlar diyor ki işte 'bayramda ilk defa uygulanacak, bir görelim bakalım ne olacak?' diye, aylardır uygulanıyor zaten toplum ceza yiye yiye yiye yiye.

-Yani o az önce sen amacına ulaştırdı dediğin rakamlar eksik rakamlar. Niye eksik rakamlar? Yani burada bir günde çıkan rakamı telaffuz ederseniz doğru sonuca ulaşmazsınız. Aylardır ceza yazılıyor ve toplum artık bunaldı.

Yılın ilk 4 ayında 53.5 milyar TL ceza kesmişsiniz. Ayrıca 2025 yılı bütçe hedefiniz 55 milyar lira. Yani devletin 1 yıl sonunda tahsil etmeyi planladığı parayı ilk 4 ayda vatandaşa ciro etmişsiniz. 8 ay sonra ne olur kestirmek mümkün değil.

Vatandaştan radara uygun hareket etmesini beklerken aynı yerde çakarlı araçlar 180 km hızla gidiyor. İnsan hayatı önemliyse buna bakanın da bürokratın da valinin de herkesin de uyması lazım.

Polislerin de ceza muafiyetini kaldırmamız lazım. Bunu uygulamazsanız adalet duygusunu zedelemiş olursunuz. O zaman keyfiyeti, muafiyeti kaldıracağız, tuzak kurmayacağız.