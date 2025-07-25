Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, bir grup PKK'lı teröristin silah yakmasının ardından AKP'de bazı isimlerin sürece yönelik rahatsızlıkları olduğunu söyledi.

"AKP İÇİNDEN BİRİLERİ SABOTAJCILIK YAPABİLİYOR"

Metiner, "Bazıları PKK'nın bitecek olmasından düpedüz rahatsız. Bahçeli PKK'yı fesheden ve silah bıraktıran kararlılığı dolayısıyla Öcalan'a teşekkür ederken AK Parti içinden birileri sabah akşam başka bir dil üzerinden tahrikçilik ve sabotajcılık yapabiliyor," dedi.

"AK Parti içindeki kimi unsurların süreçten duydukları rahatsızlık aşikâr. Biliyorum onlar AK Parti'mizi temsil makamında değiller" ifadelerini kullanan Metiner şunları kaydetti:

Ama geçmişteki makamları veya halihazırda AK Parti içinde siyaset yapıyor olmaları gereksiz yere AK Parti'mizi süreç bahsinde Kürtler nezdinde tartışma konusu yapıyor.

MHP kendi içinde bilge lider Bahçeli'nin söylemleri etrafında bir bütün olarak anlamlı bir duruş sergilerken AK Parti içinden birilerinin, çoğu kez de AK Parti adına televizyon kanallarında arz-ı endam eden birilerinin dipten bir karşıtlık ve güvensizlik aşılayan söylemlerle AK Parti'mizin güvenirliğine ve inandırıcılığına zarar verdiklerini söylemek yanlış olmaz.

AK Parti'yi Reis'in söylemlerine şerh düşerek olur ki Reis'in söylemleri AK Parti'ye zarar verir diyerekten Reis'ten bile çok koruyup kolladıklarına inanan o birilerinin gerekçeleri belli: 'Milliyetçi seçmen yanlış anlayabilir ve AK Parti'den kopabilir!'

AK Parti'mizin bu bahiste henüz bir söylem birliği oluşturamaması ve o söylem birliği üzerinden teşkilatlar marifetiyle süreci bütün bir Türkiye'ye anlatamamış olması büyük bir eksiklik.

MHP bu konuda gerekeni yapıyor.

MHP söylem birliği içinde.

Hiçbir MHP'linin bilge liderleri muhterem Devlet Bahçeli'nin söylediklerine ne şerh düştüklerini görebilirsiniz ne de alttan alta Bahçeli'nin dedikleriyle çelişen laflar ettiğine.

İsimlerini vermek istemediğim bazı AK Partililerin ve halihazırda AK Parti içinde siyaset yapanların ve/ya da ekranlarda AK Parti adına konuştukları algısı oluşturanların Reis'in sözlerine kendilerinden nasıl anlamlar yüklediklerine, daha ileri giderek süreci sabote edecek zehirli bir dil kullandıklarına tanık olmak sahiden üzücü.

Bazıları PKK'nın bitecek olmasından düpedüz rahatsız.

Bahçeli PKK'yı fesheden ve silah bıraktıran kararlılığı dolayısıyla Öcalan'a teşekkür ederken AK Parti içinden birileri sabah akşam başka bir dil üzerinden tahrikçilik ve sabotajcılık yapabiliyor.

AKP'NİN KENDİSİNE OPERASYON ÇEKTİĞİNİ NE ZAMAN ANLAYACAĞIZ"

PKK hangi nedenle kendini feshediyor veya silah bırakıyor olursa olsun bunu olumlu görüp teşvik etmek gerekirken sabah akşam 'PKK yenildiği için silah bırakmak zorunda kaldı. Başka çareleri yoktu' gibisinden akla ziyan ve süreci özünde sabote etmeye yönelik laflar etmek soruyorum size hangi akla hizmettir?

Reis ve Bahçeli ısrarla ve önemlilikle 'Bu bir yenme ve yenilme meselesi değildir. Barışın kazananı olur kaybedeni olmaz!' derken AK Partili birilerinin 'Savaşan iki taraf yok. PKK'yı Devlet'le bir tutamazsınız. Barış kelimesi yanlış!' türünden kerameti kendinden menkul açıklamalarla asıl AK Parti'nin kendisine siyaseten operasyon çektiğini ne zaman anlayacağız?

"DEM'İN İÇİNDE YÖNETİM KATINA KADAR ÇIKMIŞ BİR KLİĞİN..."

PKK'nın elindeki silahları gömmek ve terörü sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmeleri sanki iktidar veya Cumhur İttifakı PKK ve Öcalan ile aynı zamanda Kürtlerin geleceğini de görüşüyormuş algısı oluşturan açıklamalar yapabiliyorsa soruyorum size bu süreç karşıtlığı ve dahi Cumhur İttifakı'nın siyasasına zarar vermek değil de nedir?

O birilerinin PKK biterse artık ekranlara çıkıp PKK karşıtlığı üzerinden kendilerine sağladıkları ün ve itibarı kaybedecekleri korkusuyla ha bire bu ve benzer açıklamalar yapması, AK Parti aidiyetleri dolayısıyla AK Parti'mize zarar.

PKK'nın varlığından siyaseten nemalananlar PKK'nın bitmesini istemiyorlar.

Çünkü onların varlık nedenleri PKK.

DEM'in içindeki bir kliğin, yönetim katına kadar çıkmış bir kliğin rahatsızlığı ile AK Parti'miz içinde sözünü ettiğim o birilerinin asıl rahatsızlığı bu.

Bilge lider Bahçeli hem o birilerinin kendi çözümsüzlüklerine kendisini bahane gösterenlerin oyununu bozdu, hem de herkesin gerçek yüzünü ortaya koydu."