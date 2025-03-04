Suriye'de Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından başlayan yeni dönemde Türkiye'den birçok isim Suriye'ye ve Emevi Camii'ne ziyarette bulundu.

Son olarak; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emevi Camii'ne gideceği yönünde bir iddia öne sürüldü.

"BİR BAKARSINIZ İFTARI ŞAM'DA AÇMAK İSTEYEBİLİR"

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan eski AKP Milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, “Ramazan ayı içerisinde Cumhurbaşkanımız sürpriz yapabilir. Bir bakarsınız, iftarı Şam’da açmak isteyebilir. Bunu bilgi olarak söylemiyorum ama böyle bir ihtimale dikkat çekmek istiyorum” dedi.

GAZİANTEP'TEN GİDEN HALILARDA ERDOĞAN AYRINTISI

Tayyar ayrıca, Emevi Camii’nde yürütülen yenileme çalışmalarında Gaziantep’te üretilip Türkiye tarafından tahsis edilen halıların camiye serildiği belirtirken, bordo renkteki halıları bizzat Erdoğan’ın seçtiği söyledi.