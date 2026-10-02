Fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, hisselerde yaşanan olağanüstü yükselişlere ilişkin açıklamaları gündem oldu.

1000 KATLIK YÜKSELİŞ SORULDU

Kamu Maliyesi tarafından Gönül’e, bir hissede yaşanan yaklaşık 1000 katlık yükselişin SPK denetiminden nasıl kaçabildiği ve fonlarla bağlantılı manipülasyon iddialarının neden daha önce tespit edilemediği soruldu.

Gönül ise söz konusu yükselişlerin tek başına manipülasyon olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

“HALK TEVECCÜH EDERSE…”

Gönül, bir hisseye yoğun talep gelmesi durumunda bunun doğrudan manipülasyon olarak sınıflandırılamayacağını belirterek, “Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız” dedi.

Gönül, söz konusu işlemlerin soruşturulması ve delillendirilmesi gerektiğini belirterek, “Bunu soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz. Ortalama üç-dört aylık bir süreç alır” ifadelerini kullandı.

TAYYAR’DAN GÖNÜL’E SERT TEPKİ

Gönül’ün özellikle “halkın teveccühü” ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu olurken, AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar’dan da sert tepki geldi.

Tayyar, Gönül’ün açıklamalarının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak, “Bu halde bile dalga geçebiliyor. Mecazi manada söylüyorum. Bunu alıp bir güzel döveceksin” ifadelerini kullandı.

FON SORUŞTURMASINDA İFADE VERMİŞTİ

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

Gönül’ün ifadesinde, hisselerde yaşanan olağanüstü yükselişler ve bu yükselişlerin SPK denetiminden nasıl kaçabildiğine ilişkin sorular yöneltilmişti.