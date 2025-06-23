“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına AKP'li isimden de tepki geldi. AKP'li Mücahit Birinci, "Hukukçu vakalara bakarken şahsi öfkesini karıştırmayandır" dedi.

Birinci açıklamasında, "Hukukçu vakalara bakarken şahsi öfkesini karıştırmayandır. Buna devam edeceğim. Kim ne diyorsa desin. Kimseye borcum yok." ifadesini kullandı.

Birinci şunları kaydetti:

TCK m 106 ve 310 kapsamındaki değerlendirmelerim aşağıdadır:

1- "Cumhurbaşkanını tehdit" şeklinde ihdas edilmiş özel bir suç tipi yoktur. Tehdit suçu TCK 106'da düzenlenmiştir.

2- Sarfedilen sözler, gerçekleştirilen davranış muhatap alınan kişi üzerinde ciddî bir korku yaratma açısından sonuç almaya elverişli, yeterli ve uygun değilse, tehdidin oluştuğu ileri sürülemez. Failin söz ve davranışlarının muhatabı üzerinde ciddî şekilde korku ve endişe yaratacak uygunluk ve yeterlilik içerip içermediğinin her somut olayda araştırılması gerekir.

3- TCK 310 ise Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı Suçunu düzenler.

Bu, beyanla ve/veya düşünce ile işlenebilecek bir suç değildir. Hem suikast hem de fiili saldırı ancak ve ancak fiziki bir hareket ile gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla hiçbir beyan TCK 310 kapsamına giremeyecektir.