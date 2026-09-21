Sermaye piyasalarında tasarruf sahiplerini mağdur ettiği belirtilen usulsüz işlemlere ilişkin soruşturma genişletilirken, gözaltı, tutuklama ve mal varlığı tedbirlerinin yanı sıra denetim mekanizmalarının sorumluluğu da gündeme geldi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, soruşturmanın şirket yöneticileriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, denetleyici ve düzenleyici kamu kurumlarında görev yapanların da incelenmesini istedi.

TAYYAR: DENETİM SORUMLULARI DA SORGULANMALI

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturmanın yalnızca şirket yöneticilerine yönelik yürütülmemesi gerektiğini ifade etti.

Tayyar, denetim ve düzenleme görevini üstlenen kamu görevlilerinin de süreçteki sorumluluklarının sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-Fon operasyonunda ilgili şirketlerin yöneticileri gözaltına alındı, tutuklananlar oldu.

-Birinci derece yakınları dahil para hareketleri MASAK’a havale edildi.

-Mal varlıkları donduruldu. Bunlar doğru ve yerinde hareketler.

-İğne ucu kadar sistemde açık bırakılmamalı. Bir de madalyonun diğer yüzü var.

-Bu olup bitenleri denetlemek ve düzenlemekle sorumlu kamu görevlileri görmezlikten mi gelinecek?

-Hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam mı edecekler?

-Beceriksizliğin, sorumsuzluğun veya ihmalin bir faturası olmayacak mı?

-Piyasalarda yeniden güven inşa edilecekse denetleyici ve düzenleyici kamu kurumları da silbaştan ele alınmalıdır.

-Yaptığı kimsenin yanına kalmamalıdır.