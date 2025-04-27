AKP'li Tayyar, Ekol TV’de yayınlanan Sorgusuz Sualsiz programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şamil Tayyar CHP'nin büyük ses getiren Yozgat mitingine ilişkin, “CHP’nin Yozgat mitingine katılım sadece Yozgat’ta yaşayan insanlardan değildi. Dışarıdan taşımada vardı. Ama ne olursa olsun, dışarıdan ne kadar katılım olursa olsun Yozgat gibi yerde CHP’nin miting yapması önemli" ifadelerini kullanan Tayyar şunları söyledi:

"Ben açıkçası İmamoğlu meselesinden sonra CHP’nin siyasetini meydanlara taşımasını son derece pozitif bulan birisiyim.

Siyaset kurumu bunaldığında gideceği en iyi adres milletin kucağıdır.

Milletin kucağı ana kucağı gibidir. Bunaldığınızda dertleşebileceğiniz, başınızı omzunuza yaslayabileceğiniz çok geniş bir mecradır”

"KAYYUM ATANMADIYSA SAYEMİZDE"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutukluluğuyla ilgili konuşan Tayyar bu kararı doğru bulmadığını belirterek, "İmamoğlu tutuklanmadan da bu süreç devam ettirilebilirdi" ifadelerini kullandı. Tayyar kayyum iddialarına da değindi ve "İBB'ye kayyum atanmamışsa, bu bizim gibi duyarlı insanlar sayesindedir" ifadesini kullandı.