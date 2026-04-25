İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında Aralık 2025'ten bu yana tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar çıktı.
Mahkeme, Cebeci'nin "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.
Kararın ardından AKP’li Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’u hatırlatan Tayyar, “adalet eşit uygulanmalı” diyerek Ersoy için tahliye çağrısı yaptı.
Tayyar, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Spiker Ela Rümeysa Cebeci, adli kontrolle tahliye edilmiş.
Can holding, İstanbul altın rafinerisi, Rezan Epözdemir tahliyelerini düşününce, kapısı çalınamayanları hatırlayınca, içeride fazla bile kaldı.
Mehmet Akif Ersoy da tahliye edilmeli.
İçeride tutulmasını sağlayan ilave sebep ne?
Ceyhan belediye başkanının tahliye edildiği yerde benzer suçtan içeride bulunan Seyhan belediye başkanı da tutuksuz yargılanmalı.
Fark ne?
Adalet herkese eşit uygulanmalı, rutin dışına çıkanlar varsa gereği yapılmalıdır.
Kamu vicdanının zarar görmesi istenmiyorsa…"