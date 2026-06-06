TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında gündemi değerlendiren eski AKP Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar, kendi partisine yönelik çok konuşulacak uyarılarda bulundu.

Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

-CHP 40 parçaya bölünsün. 40 ayrı parti kurulsun. Her birinin başına birisi gelsin genel başkan olsun.

-Sen bu ekonomiyi düzeltmezsen önümüzdeki seçimi vallahi kazanamazsın, billahi kazanamazsın. Çok açık ve net yani.

-Krizler kendi çözümünü üretir. Hiç ummadığın birini, 2019'da Ekrem İmamoğlu gibi birini bulur ve getirir cumhurbaşkanı yapar.

-Bu milletin ferasetinden asla şüphe etmeyin ve dalga da geçmeyin. Yani ciddiye almalıyız yapmayın.

"MİLLETİN OYU KİMSENİN CEBİNDE DEĞİL"

-Bu millete inanın ve güvenin. Bu millet bizi 2002'den bu yana iktidarda tutuyor.

24 yıl iktidarda tutan o akılla dalga geçtiğinizde sizi aşağı da indirir.

-Kimse kusura bakmasın. Bu milletin oyu kimsenin cebinde garanti değil.

Çantada keklik değil. Millete şaka olmaz. Şaka yapmak isteyenlerin başına ne geldiklerini biz geçmişte görüyoruz.