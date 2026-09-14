AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, Kilis’te art arda yaşanan gelişmelerin ardından partisinin genel merkezine dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP Genel Merkezi’nin Kilis’e “mutlaka el atması” gerektiğini belirtti. Kentteki tüm iddiaların araştırılmasını isteyen Tayyar, hazırlanacak raporun doğrudan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması gerektiğini ifade etti.

Tayyar, paylaşımının sonunda ise partisinin dikkatini Kilis’e çekerek, “Yoksa Kilis elden gidiyor” uyarısında bulundu.

BİLECEN’İN AKP’YE GEÇİŞİ İDDİASI

Tayyar’ın dikkat çektiği başlıklardan biri, CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in istifası ve AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar oldu.

Tayyar, Bilecen hakkında gündeme gelen iddialar nedeniyle geçiş sürecinin dondurulduğunu savundu.

AKP İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Kentte tartışma yaratan bir diğer gelişme ise AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’nın istifası oldu.

Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu öne sürülen yaklaşık 6 dakikalık ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Ses kaydının montajlandığını savunan Diyarbakırlı, iddialarla ilgili hukuki süreç başlattığını da duyurmuştu.

MİLLETVEKİLİNİN AĞABEYİ TUTUKLANDI

Kilis’te gündeme gelen bir diğer dosya ise AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın ağabeyi Mehmet Salih Dal’ın tutuklanması oldu.

İl Özel İdaresi’ne yönelik yaklaşık bir yıldır sürdüğü öne sürülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Mehmet Salih Dal ile İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu gözaltına alındı.

Kilis’te yaşanan gelişmeler arasında bağlantı kuranların bulunduğunu belirten Tayyar, kentte gerilimin yükseldiğini savundu.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Kilis’te neler oluyor?

Önce kronolojiye bakalım.

CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen istifa etti, AK Parti’ye geçecekti hakkındaki iddialar nedeniyle işlem donduruldu.

AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, sosyal medyaya düşen bir ses kaydı sonrası istifa etti.

AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın ağabeyi Mehmet Salih Dal bir kamu ihalesine müdahil olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Başka mevzular, bu olaylar arasında bağ kuranlar var.

Ve şehir çok gergin.

AK Parti Genel Merkezi, Kilis’e mutlaka el atmalı, tüm iddiaları araştırmalı, hazırlayacağı raporu doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmalıdır.

Yoksa Kilis elden gidiyor.