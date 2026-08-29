“Çerçeve Yasa”nın kabulü ile terör örgütü PKK alenen propaganda yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da 49 PKK’lı terörist için taziye çadırı kurulurken, “şehitler ölmez” anlamına gelen Kürtçe pankartlar açıldı.

TERÖRİSTLER İÇİN ‘ŞEHİT’ DENİLDİ

Ölen teröristler için ‘şehit’ ifadesinin kullanıldığı törenlerin bir benzeri İstanbul Sancaktepe’de gerçekleştirilirken Yüksekova’dan da benzer görüntüler geldi.

‘AĞIR SİYASİ SONUÇLARI OLACAKTIR’

Tepki çeken görüntülerle ilgili AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar’dan da bir paylaşım geldi. Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Artık görüntüleri paylaşmıyorum, çok rahatsız edici.

Ölen teröristler için “şehit” denerek taziye çadırları kurulması, Terörsüz Türkiye Projesinin tabana yayılmasının önündeki en büyük engellerden biridir.

Tepkiler çığ gibi büyüyor.

Elbette ağır siyasi sonuçları da olacaktır.

Duydum ki devlet de rahatsızmış, taziye çadırları kurulmaması konusunda uyarmış.

İzin verilmeyecekmiş.

Umarım doğrudur.

Eğer sürecin enfekte edilmesi istenmiyorsa toplumun sinir uçlarıyla oynanmamalıdır.

Özellikle DEM zapturapt altına alınmalıdır.”