Türkiye kelimenin tam anlamıyla ayağa kalktı. Aylardır CHP'li belediyeler üzerinde yoğunlaşan operasyonların sonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı ön seçimin yapılacağı hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı bir operasyon neticesinde gözaltına alındı.
Onlarca kentte sokaklara dökülen vatandaşlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İmamoğlu başta olma üzere Gazeteci İsmail Saymaz, Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının gözaltına alınmasını protesto ediyor. Protestocular, sıklıkla polis engeliyle karşılaşırken, yer yer arbedeler meydana geliyor.
MÜCAHİT BİRİNCİ'DEN SKANDAL TWEET
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin farklı yerlerinde sokağa çıkan vatandaşların kitlesel eylemlerine AKP'li eski milletvekili Mücahit Birinci provokatif içerikli bir paylaşım yaptı.
Saraçhane'ye tepki göstermek için akan binlerce vatandaşı doğrudan tehdit eden Birinci Cumhurbaşkanı'na hitap ederek 'Bir emrinize bakarız' diye yazdı.
Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanım; Bir emrinize bakarız."