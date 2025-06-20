AKP'li Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştiren Türkiye ve Yeni Şafak gazetelerinin manşetlerini, "Üreten, binlerce kişiyi istihdam eden sanayici, krizin eşiğinde. Şu anda en mutlu kesim, paradan para kazananlar." sözleriyle paylaştı.

Tayyar, "Savaş nedeniyle son dönem akaryakıt zammının piyasaları olumsuz etkileyeceği aşikar. Bu faslı bir kenarda tutalım. Uzun süredir üstü örtülen bir sorunun yakıcı etkisi her köşeden hissedilmeye başlandı. Üreten, binlerce kişiyi istihdam eden sanayici, krizin eşiğinde." değerlendirmesini yaptı.

"İFLASLAR ÇOĞALDI"

Tayyar şunları kaydetti:

Üretim ortalama yüzde 10 düştü, devam eden üretimin önemli kısmı stoklarda birikti, işten çıkarmalar hızlandı, konkordato ilanları arttı, iflaslar çoğaldı.

Krediye erişemedikleri için sistemi çevirmekte zorlanıyorlar. 30 Haziran’daki borçlu cari hesap (bch) kredilerinin ödeme günü yaklaştıkça tansiyon yükseliyor.

"EN MUTLU KESİM PARADAN PARA KAZANANLAR"

Kimileri Mısır gibi ülkelere kaçarak canını kurtarmaya çalışıyor. Dar ve sabit gelirlilerin yaşadıkları güçlükleri zaten biliyoruz. Şu anda en mutlu kesim, paradan para kazananlar.

"UYARILARI CİDDİYE ALMAK LAZIM"

Piyasaları rahatlatacak ve krediye erişimi kolaylaştıracak tedbirler hemen alınmazsa, Eylül/Ekim gibi sorunların daha da derinleşeceği konuşuluyor. Bu konudaki uyarıları ciddiye almak lazım. Piyasalar yanıyor