Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonların ardından düzenlenen CHP MYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan CHP lideri Özgür Özel, vatandaşları daha önceden belirlenen demokratik eylemlere davet etti.
AKP'li Mücahit Birinci sosyal medya hesabından açıkça hakaret etti. Birinci muhalif vatandaşlara 'sokak köpekleri' ifadesini kullandı.
"Biri, sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor."
HAKARET DE KESMEDİ
AKP'li Mücahit Birinci paylaşımlarına devam etti. Birinci samimi önerim diyerek CHP'yi kapatın çağrısında bulundu.
"2019'da uyarmıştım dinlemediniz.
Parti iflah olmaz.
Bir yandan Ekrem;
O başa geçtiği için yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet...
Diğer yanda iç çekişmeler, kavgalar, oyunlar, düzenler...
Samimi tavsiyem şu:
CHP'yi kapatın!
Resmi ideoloji prangasından kurtulun, demokratik yeni bir sol parti kurun."