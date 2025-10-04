AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, partisinin 2026 sonbaharında yeni anayasa referandumu yapmayı planladığını iddia etti.

Tayyar, TGRT Haber'de katıldığı bir canlı yayında şunları kaydetti:

-AK Parti 2026 yılı sonuna doğru bir yeni anayasa referandumunu düşünüyor. Ben o hazırlıkları görüyorum.

-Bunu bilgi olarak söylüyorum. Çözüm süreci sonuca ulaşır ve ortak bir mutabakat metni ortaya çıkarsa 400 milletvekili sayısı geçilse de geçilmese de bir referandum ihtimâlini piyasanın tabiriyle satın almış durumda. Yani 360'ı geçtikten sonra böyle bir ihtimâl var.

-Zamanlama ilk aşamada 2026 yılı sonbaharı gibi gözüküyor ama 2027'nin ilkbaharı da olabilir.

-Bu gerçekleşirse sandıktan çıkacak sonuç, seçim takvimini de belirler.

-Yani 2027'nin ilkbaharında referandum olur ve yüksek bir oyla kabul edilirse ben 2027'nin sonbaharında bir erken seçim bekliyorum.

Ya da referandum 2026 yılının sonbaharında olur ve buradan beklentiye uygun bir sonuç çıkarsa 2027 ilkbaharında erken seçim olabilir. Bu bir tahmin.

Yeni anayasada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya Tayyar, "Yeni anayasa mutabakat metni nasıl oluşur, onu şimdiden kestirmek zor. Buna ilişkin tahminlerimiz var ama" ifadelerini kullandı.