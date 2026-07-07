A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na beklenenden erken veda etmesinin ardından eleştiriler gündemdeki yerini koruyor. Tartışmalara bu kez siyaset dünyası da dahil oldu.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile teknik heyeti sert sözlerle eleştirdi.

VARANK’TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve teknik heyete yönelik eleştirilerde bulundu.

Varank, paylaşımında Dünya Kupası sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

-Sivil toplum kuruluşlarından spora yerel yönetimlerden özel sektöre yetki sahipleri, bırakın sorumluluk üstlenmeyi, sorumlu oldukları konuda tatminkar açıklama yapmayı bile zül kabul ediyor.