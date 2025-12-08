Türkiye'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında terörist başı Abdullah Öcalan ziyaret edilmesinin ardından tutanakların Meclis'te okunmasıyla gözler YPG'ye çevrildi. Terör örgütü YPG'ye tanınan süre daralırken eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan da dikkat çeken bir mesaj geldi.

Tayyar, "Türkiye ve Suriye’nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması için YPG’ye tanıdığı süre ay sonunda doluyor. Vakit daraldıkça YPG, ABD ve İsrail arasında mekik dokuyor." dedi.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

Son olarak İsrail medyasından Jerusalem Post’a konuşan Mazlum Abdi, iki ülkeden açıkça yardım istiyor.

Bu arada aba altından sopa gösterircesine 100 bin kişilik ordularının olduğunu ve IŞİD koalisyonuna girmek istediğini söylüyor. Oysa ordu güçleri 20 bin civarında, yabancılar giderse 7 bin civarında kalıyor.

"SURİYET VİETNAM OLUR' DİYEREK GÖZDAĞI VERİYORLAR"

Eş zamanlı dahili ve harici PKK yandaşları da Abdi’nin açıklamasına atıfla ‘Suriye Vietnam olur’ diyerek Türkiye’ye gözdağı veriyor.

"NERESİ VİETNAM OLUR GÖRÜRLER"

Cumhurbaşkanımız, Devlet Bey ve Fidan bakanımızın kamuoyuna taahhüdünde olduğu gibi YPG, 10 Mart Mutabakatı’na uymazsa uydururlar. Neresi Vietnam olur görürler.