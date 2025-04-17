Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’ye kayyum atanacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında res'en soruşturma başlattı. AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ahmet Hakan, Kütahyalı'ya "şarlatan" ifadeleri ile tepki gösterirken, AKP'li eski vekil Şamil Tayyar ise "Başta Rasim olmak üzere bu paylaşımları yapanları gece toplamak lazım." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı ‘Yarın Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor’, ‘Bir güvenlik bürokratı dostum aradı, İstanbul’dan Ankara’ya polis sevkiyatlarının ve Ankara’da güvenlik güçlerinin aşırı müteyakkız olma sebebinin iki belediyeye sabaha karşı yapılacak operasyonlar olabileceğini söyledi. Galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor…’ paylaşımlarına ilişkin, Kütahyalı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ahmet Hakan ve AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, hakkında soruşturma başlatılan Kütahyalı'ya tepki gösterdi.

Ahmet Hakan, Kütahyalı hakkında "Bu adam böyle bir soruşturma ile karşı karşıya kalmayacağını, korunaklı olduğunu zannettiği için bu palavrayı atıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı o kadar önemli bir şey ki. İşte bu tür şarlatanlara geçit vermeyeceğini göstermiş oldu. Bu açıdan tebrik ediyorum Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Korunaklı değilsin kardeşim. Sen bir şarlatansın" dedi.

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, Kütahyalı'nın gözaltına alınmasını gerektiğini savunurken "Bu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halka kin ve nefrete sevk etme gibi suçlardan dolayı başta Rasim olmak üzere bu paylaşımları yapan arkadaşların hepsini gece toplamak lazım. Hepsinin toplanması lazım. Yazık günahtır. Milletin duyguları ile böyle oynanmaz. Ben size çok açık bir şey söyleyeyim bu paylaşımları bir muhalif yapsaydı, gece kanala giderlerdi. İşte toplumda adalet duygusunu oluşturmak için eşit davranacaksınız. Yani siz oturduğunu yerden ahkam keseceksiniz. Sırtınızı 2 adama yaslayacaksınız, istediğiniz gibi toplumu manipüle edeceksiniz. Buna hakkınız var mı?" ifadelerini kullandı.