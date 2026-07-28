AKP eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, iktidar ile İmralı'daki PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan arasında herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek, “Hiçbir sıkıntı yok. Yapılan görüşmeler mutabakatla sonuçlanmıştır” ifadelerini kullandı.

'ÖCALAN'IN ONAY VERDİĞİ YASA TEKLİFİ'

Yasal düzenlemelere ilişkin Rudaw TV'ye konuşan Metiner, Öcalan’ın da onay verdiğini söylediği bir yasa teklifinin gündeme geleceğini ifade ederek, “Bu, Öcalan’ın da onay verdiği bir yasa teklifidir. Önümüzdeki salı günü(Bugün) Meclis’e gelmesi, perşembe ya da cuma günü yasalaşması bekleniyor” dedi.

'TAM MUTABAKAT VAR'

Sürece ilişkin değerlendirmesini sürdüren Metiner, bundan sonraki adımlar konusunda da iktidar ile Öcalan arasında tam bir mutabakat olduğunu savundu. Metiner, “Herhangi bir sorun ya da problem söz konusu değildir” diye konuştu.

'EN KISA SÜREDE SUNULMASINI BEKLİYORUZ'

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, dün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında süren yasal hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, "TBMM'ye gelmesi beklenen çerçeve yasayı bir sonuç olarak nitelendiren yaklaşımlar var, oysa çerçeve yasa bir sonuç değil, aksine yeni bir başlangıcın ilk adımını oluşturuyor. Heyetimiz hem iktidar partisi ile hem de diğer partilerle çeşitli görüşmeler yapmayı sürdürüyor. Bu hafta içerisinde de yoğun bir trafik olacak. Şu anda önümüzde duran kritik eşik; TBMM kapanmadan yasanın önce Adalet Komisyonu'na ve sonra Genel Kurula gelip yasalaşması beklentimiz var. Çerçeve yasanın Meclis kapanmadan çıkacağına dair bilgiyi teyit edebilirim; ama en kısa süre içerisinde hem Adalet Komisyonu hem de Genel Kurula sunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAZEN UMDUĞUNUZDAN DAHA ERKEN GERÇEKLEŞEBİLİR'

Yine dün basın toplantısında kameralar karşısına geçen AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Bu, bu hafta mı olur, bu haftadan biraz sonraya mı sarkar, çalışma devam ediyor. Bazen umduğunuzdan daha erken de gerçekleşebilir" şeklinde konuştu.