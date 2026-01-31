Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen dört ayrı afet konutu altyapı ihalesinin tamamının, Kamu İhale Kanunu’nun istisnai maddesi olan 21/b pazarlık usulüyle yapılması dikkat çekti. İhaleler, AKP MKYK üyesi ve Elazığ eski milletvekili Ömer Serdar’ın yeğeni Fatih Önalan’ın il müdürlüğü görevine atanmasının hemen ardından gerçekleştirildi.

MÜDÜR DEĞİŞTİ, İHALELER PEŞ PEŞE GELDİ

2024 yılında Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu’nun görevden alınarak merkeze çekilmesinin ardından, yerine AKP’li Serdar’ın yeğeni Fatih Önalan atanmıştı. Bu atamanın ardından, Elazığ genelinde yapılacak afet konutlarına ilişkin altyapı, istinat duvarı ve çevre düzenlemesi işlerine yönelik dört büyük ihale kısa süre içinde gerçekleştirildi.

101 MİLYONLUK İHALE PAZARLIKLA VERİLDİ

21 Kasım’da düzenlenen “Elazığ İli Afet Konutları Altyapı, İstinat Duvarı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (4 Paket)” ihalesi, yaklaşık 101 milyon 264 bin TL maliyetle hesaplandı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye yalnızca 9 firma davet edildi. İhale, 88 milyon 949 bin 919 TL bedelle Durusel Yapı ile Urul Altyapı İş Ortaklığı’na verildi. Sözleşme 10 Aralık’ta imzalanırken, işin Maden ilçesinde yapılacağı belirtildi.

ÜÇ AYDA BİTECEK İŞ 158 MİLYON TL’YE

19 Kasım’da yapılan 2. Paket ihalesi de yine 21/b kapsamında gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 179 milyon 499 bin TL olan ihaleye 7 firma davet edildi. Yapım süresi yalnızca 3 ay olarak belirlenen iş, 158 milyon 200 bin TL bedelle Harbiye İnşaat–TNS Enerji İş Ortaklığı’na verildi. Sözleşmenin 8 Aralık’ta imzalandığı öğrenildi.

SİVRİCE’DE 5 FİRMA DAVET EDİLDİ

Aynı tarihte Sivrice ilçesi için düzenlenen 3. Paket ihalesinde ise yaklaşık maliyet 99 milyon 225 bin TL olarak açıklandı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye yalnızca 5 firma çağrıldı. İhale, 73 milyon 330 bin 994 TL bedelle Turkay Yapı’ya verildi. İşin süresi 90 gün olarak belirlendi, sözleşme 4 Aralık’ta imzalandı.

DÖRT FİRMAYLA SINIRLI İHALE

17 Kasım'da gerçekleştirilen 1. Paket ihalesi, Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçelerini kapsadı. Yaklaşık maliyeti 181 milyon 286 bin TL olan ihaleye yalnızca 4 firma davet edildi. İhale, 137 milyon 200 bin 35 TL bedelle İnteco Teknoloji–Rek Altyapı İş Ortaklığı’na verildi. Sözleşme tarihi ise 8 Aralık olarak kaydedildi.

MÜTEAHHİTLERDEN “KAMU ZARARI” UYARISI

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği, söz konusu ihalelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinin ihlal edildiğine dikkat çekti. Dernek açıklamasında, pazarlık usulünün istisnai bir yöntem olmasına rağmen bu ihalelerde zorunluluk bulunmadığı, rekabetin oluşmadığı ve yalnızca belirli firmaların davet edildiği vurgulandı. Açıklamada, fiyat kırımlarının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde kaldığı, açık ihale yöntemiyle yapılması durumunda ise yüzde 30–40 oranında daha avantajlı fiyatların oluşabileceği belirtildi. Dernek, ihalelerin gerekçelerinin, davet edilen firmaların belirlenme kriterlerinin ve kamu zararı oluşup oluşmadığının incelenmesi çağrısında bulundu.