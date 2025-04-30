AKP Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak Türkiye'nin doğurganlık hızına ilişkin konuştu. Keşir, doğurganlık oranlarının artırılmasına ilişkin tepki çeken bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Konuyu çalışanlar bilir doğurganlık hızında iki kritik eşik var. Birincisi; doğurganlık hızı 2,1 eşiğine düştüğü zaman nüfus durağanlaşıyor hatta yaşlanıyor demek. Bir başka kritik eşik de 1,9. Eğer doğurganlık hızı 1,9'a düştüyse artık geri döndürülemez bir eşikteyiz demektir. Bu rakamları neden veriyorum çünkü Türkiye'nin doğurganlık hızı 2023 itibarıyla 1,51 oldu. Bununla beraber bir rakam daha vereceğim.

İngiltere'nin bazıları için çok önemli olduğunu biliyorum o yüzden İngiltere'den örnek vereceğim. İngiltere'nin üç çocuktan bir çocuğa düşmesi 112 yılı almış ama Türkiye'nin üç çocuktan 1,5 çocuğa düşüşü ne yazık ki 32 yılda gerçekleşti. Bu da son derece önemli bir veri."

"KADINLAR DAHA FAZLA ÇOCUK DOĞURMAK İSTİYOR"

Türkiye'de kadınların istedikleri çocuk sayısından daha düşük doğum sayısına sahip olduğunu belirten Keşir, "Bir başka konu da 40 yaş üstü kadınlara soruluyor; kaç çocuk sahibisiniz, imkanınız olsa kaç çocuk sahibi olmak isterdiniz diye. Kadınların yüzde 60'ı istedikleri çocuktan daha az çocuğa sahip olduklarını söylüyorlar. Yani imkanları olsa kadınların yüzde 60'ı sahip oldukları çocuktan daha fazla çocuk doğurmak istiyor. Bu da bizim politikalarımızın temelini oluşturuyor" dedi.