AKP 31 Mart'ta kaybettiği Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni dün başvekili seçimiyle geri aldı. Dün makamda fotoğraf veren ve neşeli halleriyle dikkat çeken AKP'li Eray Karadeniz seçilmiş başkan gibi sokağa çıktı, esnafı ziyaret etti.
Karadeniz esnaf ziyareti videosunu "Güler yüzlü sohbetleri, sıcak karşılamaları için tüm esnafımıza ve komşularımıza teşekkür ederim." notuyla paylaştı.
Gözaltına alınarak tutuklanan ve görevden alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine yapılan başkan vekili seçimini AKP'nin adayı Eray Karadeniz'in kazanmıştı. CHP, belediyenin AKP'ye geçmesini "Millet iradesinin gaspı" olarak yorumlamıştı.