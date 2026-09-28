Sermaye piyasalarında yaşanan fon kriziyle birlikte gündeme gelen Özata Denizcilik hisseleri üzerinden AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerinde toplam 163 milyon 46 bin liralık yatırım yaptığını ve işlemler sonucunda yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira elde ettiğini öne sürdü. İddialara göre Sayan Kaya’nın 63,3 milyon liralık yatırımı 1,344 milyar liraya, eşi İlyas Kaya’nın yaklaşık 99,7 milyon liralık yatırımı ise 826 milyon liraya ulaştı.

İddiaların ardından Sayan Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcılığı başta olmak üzere yürüttüğü tüm görevlerden “affını istediğini” açıkladı. Kaya, kararını sürecin ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerekçesiyle aldığını belirtti.

163 MİLYON LİRA NEREDEN GELDİ?

Tartışmanın odağındaki sorulardan biri ise Kaya çiftinin söz konusu işlemlerde kullandığı 163 milyon liranın kaynağı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da Kaya çifti hakkında ortaya atılan iddiaların araştırılması çağrısı yaparak, “Sayan ailesinin sadece yatırım amacıyla toplamda 163 milyon TL kullanacak kadar büyük bir serveti nereden ve nasıl bulduğu” sorusunun yanıtlanması gerektiğini belirtti.

Kamuoyunda şimdi yalnızca hisse alım-satımlarının değil, bu işlemlerde kullanılan paranın kaynağının, para hareketlerinin ve elde edildiği öne sürülen kazancın da araştırılıp araştırılmayacağı tartışılıyor.

SPK’NIN LİSTESİNDE İSİMLERİ YOK

SPK’nın 25 Eylül’de Özata Denizcilik işlemleri nedeniyle bazı kişiler hakkında suç duyurusu ve işlem yasağı kararı aldığı, ancak Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın isimlerinin açıklanan listede yer almadığı bildirildi.

Buna karşın Kaya çiftinin işlemlerine ilişkin incelemenin genişletildiği ve yeni bir hukuki süreç başlatılabileceği yönünde haberler yayımlandı. Bu nedenle önümüzdeki süreçte SPK ve adli makamların Kaya çiftinin işlemleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği önem taşıyor.

MALVARLIĞI ARAŞTIRILACAK MI?

Kaya’nın istifasıyla birlikte kamuoyunun yanıt beklediği temel soru ise şu:

163 milyon liralık yatırımın kaynağı neydi?

Kaya ve eşinin banka hesaplarındaki para hareketleri incelenecek mi? Hisse alım-satımlarında herhangi bir içeriden bilgi kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak mı? Elde edildiği iddia edilen yaklaşık 2,17 milyar liralık tutarın kaynağı ve akıbeti konusunda MASAK ya da adli makamlar tarafından kapsamlı bir inceleme yapılacak mı?

Bu soruların yanıtı, yalnızca Sayan Kaya’nın siyasi görevlerinden istifası açısından değil, sermaye piyasalarındaki fon krizinin bütün boyutlarının ortaya çıkarılması açısından da önem taşıyor.