53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın 67’nci günü, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen milyarlık yeni duruşma salonunda devam ediyor. Duruşmada eski AKP Milletvekili Vahit Kiler’in ağabeyi, tutuksuz sanık Nahit Kiler savunma yaptı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da, Nahit Kiler’e rüşvet iddialarıyla ilgili sorular sordu.

Çalık, iddianamede, Kiler’in şirketinin yaptığı inşaatların ruhsat işlemleri için 2017-2018 dönemlerinde “bağış adı altında rüşvet” temin edildiği yönünde iddalar bulunduğunu belirtti.

KREŞ YAPTIRDIM

Kiler ise bu dönemde Beylikdüzü Belediyesi’ne müracaat ettikleri herhangi bir ruhsat bulunmadığını söyledi. Çalık’ın “Ruhsata karşılık sizden herhangi bir şey istenmedi burada, değil mi?” sorusuna Kiler, “Yok, yok” dedi.

Kiler, belediye için kreş yaptırdığını belirtti. İnşaatı iş yoğunluğu nedeniyle Adem Soytekin’e ait Asoy İnşaat’a yaptırdığını belirtti. Çalık söz aldı ve “Ben maddi menfaatim için sizden para istedim mi?” diye sordu. Kiler, “Benden hiç para istemediniz, kreş yapımı için şirkete yönlendirdiniz” dedi.

O TARİHTE HAPİSTEYDİM

Çalık, iddianamede bir imar dosyasının Büyükşehir Belediyesi tarafından askıda tutulmasının yeni taleplerde rüşvet için koz olarak kullanıldığının iddia edildiğini belirterek Kiler’e bu konuda herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Kiler, “Öyle bir talebimiz de olmadı” dedi.

Murat Çalık, plan değişikliğinin 25 Nisan 2025’te askıya çıkarıldığını, kendisinin ise 23 Mart’ta tutuklandığını belirterek, bu süreçte Kiler’le rüşvet pazarlığı yapmasının mümkün olmadığını belirtti. Kiler de “Böyle bir görüşmemiz olmadı” diye konuştu.

Gazetecilere Karadeniz fıkrası

Duruşma arasında Ekrem İmamoğlu, salonda dürbünle kendisini izleyen gazetecilere de Karadeniz fıkrasıyla göndermede bulundu.

İmamoğlu, “Bir gün Temel Dursun’a seslenmiş. Bağırmış, bağırmış sesini duyuramamış. Sonra eline dürbün alıp bakmış, bu kez fısıldayarak ‘Ula Dursun, ula Dursun’ demiş.” Fıkranın ardından gazetecilere dönerek, “Oradan sessiz konuşmayın” dedi.

İmamoğlu: Yalana bak!

İBB davasında İmamoğlu’nun kendisinden rüşvet olarak villa istediğini ileri süren müteahhit Mustafa Keleş ile Ekrem İmamoğlu tartıştı:

Müteahhit Mustafa Keleş: Villa isteyip de “Onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın” dedin mi, demedin mi?

Ekrem İmamoğlu: Bakın yalana bak ya! Bakın yalana... Sen kötü bir müfterisin! Müfterisin, bu laflarını ve iftiralarını sana havale ediyorum. Seni Allah ıslah etsin!

Mustafa Keleş: Allah seni de ıslah...

Ekrem İmamoğlu: Allah seni de ıslah edemez, zor!

Mustafa Keleş: Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez!

Ekrem İmamoğlu: Aşağılık adam.

Mustafa Keleş: Aşağılık adam sensin! Bana “aşağılık adam” diyemezsin! Ben senden büyüğüm!

2 bin kişilik salonda bekleme çilesi

İBB Davası’nın görüldüğü Silivri’deki 1 milyar TL’lik yeni duruşma salonunun fiziki koşulları tartışma konusu oldu. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük duruşma salonu olarak gösterilen yapıda, binlerce kişilik kapasiteye rağmen izleyicilerin bekleyeceği koridor alanının ve koltukların yetersiz olması dikkat çekti. Yaklaşık 11 bin 549 metrekarelik toplam inşaat alanına sahip olan duruşma salonu; 555 sanık, 1.268 avukat ve 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitede. Buna karşılık koridorlardaki bekleme koltuklarının sayısı çok sınırlı.

İDDİAYA YANIT YOK

İBB Davası nedeniyle salonun yoğun şekilde kullanıldığı günlerde, duruşma salonuna giriş için bekleyen izleyiciler koridorlarda toplandı. Binanın büyüklüğü ve kapasitesi ile izleyicilerin bekleme koşulları arasındaki fark dikkat çekti.

SÖZCÜ’nün “50 tutukluya tek tuvalet” iddiası için ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sanık sayısı çok ama sandalye sayısı az

Dev duruşma salonu yüksek sanıklı duruşmalar için inşa edildi ancak, koridordaki sandalyeler kalabalık duruşmalar için yeterli değil.

BURASI DA 2 BİN KİŞİLİK SALONUN KANTİNİ

Sanık yakınlarının kullanması için tasarlanan bu kantin de küçüklüğü ile dikkat çekiyor. Dev salonun yalnızca duruşma bölümü dev.