Karabük’te AKP’li bazı belediye ve parti yöneticilerinin içki içip köçek oynattığı görüntüler ile ilgili partiden açıklama geldi. Söz konusu görüntüler için ‘Kabul edilmesi mümkün değildir’ diyen AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.





'KABUL EDİLEMEZ'



Karabük’ün Ovacık ilçesi Beydilli Köyü’nde AKP’li bazı yöneticilerin yer aldığı köy odasındaki eğlence görüntüleri iktidar partisinin tepkisin çekti. AKP Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AKP Ovacık İlçe Başkanı Metin Akkaya ile bazı partililerin yer aldığı içkili ve köçekli eğlenceye yönelik işlem başlatıldı. AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu. Salt, açıklamasında, “AK Parti olarak milletimizin değerlerini, toplumsal hassasiyetleri ve kamu vicdanını öncelikli görmekteyiz. Bu anlayışa zarar verebilecek hiçbir tutum ve davranışın kabul edilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.