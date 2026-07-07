CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından gündeme gelen tartışmalar siyasetin en önemli gündem başlıklarından biri olmayı sürdürürken, AKP kulislerinde bu sürece ilişkin farklı bir değerlendirme yapılıyor.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın AKP kaynaklarından edindiği bilgilere göre, parti yönetimi ve milletvekilleri, CHP’de yaşanan gelişmelerin iktidara doğrudan siyasi avantaj sağlamayacağı görüşünde birleşiyor.

"SEÇMENİN ÖNCELİĞİ EKONOMİ"

Parti kurmaylarının saha değerlendirmelerine göre seçmenin temel gündemini ekonomik sorunlar oluşturdu.

Kaynaklar, yurttaşların siyasi tartışmalardan çok geçim sıkıntısını dile getirdiğini belirtti.

Hayat pahalılığı, kira fiyatları, gıda maliyetlerindeki artış ve alım gücündeki düşüşün en çok öne çıkan başlıklar olduğu aktarılırken, teşkilatlardan gelen geri bildirimlerin parti yönetimi tarafından değerlendirildiği ifade edildi.

AKP kurmayları, seçmenin CHP'deki gelişmeleri takip ettiğini ancak bunun oy tercihlerini değiştirecek temel unsur olarak görülmediğini savundu.

Kurmaylar, "Vatandaşın gündemi siyaset değil, geçim. İnsanlar mutfağını, kirasını, çarşı pazarı konuşuyor. Ekonomi düzelmeden seçmeni yeniden kazanmak kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ BAŞLIĞI ÖNE ÇIKTI

Parti kulislerinde, sahadan gelen raporlar doğrultusunda ekonominin yeniden öncelikli gündem maddesi haline geldiği belirtildi. Özellikle dar gelirli yurttaşlar ile emeklilerin beklentilerinin arttığı ifade edilirken, ekonomi yönetiminin bu taleplere yönelik çeşitli iyileştirme programları üzerinde çalıştığı aktarıldı.

AKP kaynakları, yeni yasama döneminde ekonomik rahatlamayı hedefleyen bazı adımların gündeme gelebileceğini belirtti. Parti içinde, ekonomik göstergelerde hissedilir bir iyileşme sağlanmadan siyasi tartışmaların seçmen üzerinde beklenen etkiyi oluşturmayacağı görüşünün ağırlık kazandığı ifade edildi.