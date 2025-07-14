Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik tepki çeken açıklamalara bir yenisi daha eklendi.
“Kanlı 1923 darbesi” ifadesiyle başlayan tartışmalar sürerken, bu kez Çanakkale’nin Çan ilçesinden AKP’li belediye meclis üyesi Tandoğan Tolga’nın paylaşımı gündeme oturdu...
Tolga, sosyal medya hesabında, “50 yıllık kalleşliği bitiren! 100 yıllık kahpeliği de bitirir” sözleriyle Cumhuriyet’e yönelik ağır ifadeler kullandı.
Açıklama kamuoyunda büyük tepki topladı.
Tandoğan Tolga'nın ifadeleri, geçtiğimiz günlerde benzer söylemlerle gündeme gelen AKP’li eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’yı akıllara getirdi.
Çamlı, Türkiye Cumhuriyeti’ni “kanlı 1923 darbesi” olarak tanımlamış, bu çıkışı hem kamuoyunda hem de kendi partisi içinde sert tepkilere yol açmıştı...
Tolga’nın sözleri, aynı çizgideki söylemlerle Cumhuriyet’e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını gösterdi...