Üsküdar Belediyesi’nin AKP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki, belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Meclis üyesi Baki, istifa gerekçesini ise "Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum” şeklinde açıkladı.

Baki konuşmasında şunları söyledi:

-Kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum müsaadenizle.

-Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk,gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum.

AKP meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından salonda alkış yükseldi. CHP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak Ekrem Baki’yi tebrik etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da “Ekrem Bey'i kararından dolayı tebrik ediyorum, umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur.” ifadelerini kullandı. Baki, Bağımsız Meclis Üyesi olarak devam edecek.

OYUNCU KÖSEOĞLU, ŞOK OLDU

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem Baki’nin istifa açıklamasını paylaşarak, “Hayatımda ilk defa istifa eden AKP'li görüyorum. Şok içinde izledim” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Köseoğlu'nun söz konusu paylaşımı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.