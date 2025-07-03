Çorum İl Genel Meclisi toplantısında söz alan AKP’li üye İbrahim Şişli, Osmancık Belediyesi’nin imar uygulamalarını eleştirdi. Şişli, MHP’li Osmancık Belediyesi'nin daha önce mühürlenen kaçak yapılara imar planı onayladığını iddia ederek, konunun kamu vicdanını rahatsız ettiğini söyledi.

"BELEDİYE KAÇAK YAPILARA ONAY VERDİ"

Şişli, belediyenin yıkması gereken Güney Mahallesi 289 ada 1 parseldeki mühürlü kaçak yapının, imar planıyla yasallaştırıldığını ileri sürdü. Söz konusu yapının, Osmancık Belediyesi İmar Komisyon Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özoğlu’na ait olduğunu da iddia eden Şişli, “Bu yapı, çay yatağına ve köprü giriş-çıkışlarına tehlikeli derecede yakın bir noktada bulunuyor. Hem can hem mal güvenliği açısından ciddi risk taşıyor,” dedi.

İmar adaletinin herkes için geçerli olması gerektiğini vurgulayan Şişli, “Ben bu göreve gelirken partili-partisiz ayrımı yapmaksızın adil hizmet götüreceğime söz verdim. Osmancık’ta gözlemlediğim bazı imar uygulamaları artık kabul edilemez bir hale geldi,” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili Osmancık Belediyesi’nden henüz bir açıklama yapılmadı.