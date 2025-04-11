AKP yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya AKP Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu’nun CHP Grup Başkanvekili ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e söylediği sözler damga vurdu.

KADIN BAŞKANA ÇİRKİN SÖZLER

Meclis toplantısında faaliyet raporunu değerlendiren CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’in kiralık araç ve çadırlarla ilgili eleştirileri üzerine AKP meclis üyesi Mehmet Ustaoğlu, “Milletvekili kiralaması var mı orada?” dedi.

HÜRRİYET SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Ustaoğlu’nun sözlerine teki gösteren Hürriyet ise, “Sen kimsin de bana kiralık diyorsun. Sen terbiyesiz, hadsiz bir meclis üyesisin. Senin karın ya da kızın olsa ne yapacaksın? Siz insanlara böyle hakaret etmeyi hangi hatla yapıyorsunuz” dedi ve meclis başkanına Ustaoğlu'na müdahale etmesini istedi. Bunun üzerine meclis yöneten Kartepe Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Kocaman, “Sakin olun. Kelimeyi duymadım" dedi. Tartışmaların büyümesi üzerine AKP'li Ustaoğlu lafını geri almak zorunda kaldı.