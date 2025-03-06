31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Şahitkamil Belediyesi'nde AKP ve CHP’li meclis üyeleri arasında evrak kavgası çıktı. AKP’li Grup Başkanvekili Mehmet Haz, belediye başkan yardımcısı talimatıyla denetim komisyonu üyelerine evrak incelenmesi için verilmediğini ileri sürerek bu hareketin suç olduğunu ifade ederek belediye personelini yargılanacaklarını söyledi. Duruma tepki gösteren CHP’li meclis üyesi Mehmet Sucu, AKP döneminde denetim komisyonlarına mahkeme kararıyla girdiklerini hatırlatarak AKP’yi kanunsuzlukla suçladı.

“SİZ BÖYLE DEVAM EDİN BU MEMURLAR NASIL YARGILANACAK”

Gündem dışı söz alan Şehitkamil Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Haz, denetim komisyonu üyelerinin evrak talep etmesine rağmen ilgili müdürlerin evraklarını getirmediğini ileri sürerek şunları söyledi;

“Arka tarafta bürokratlar, daire müdürleri, belediye başkan yardımcıları oturuyor. Denetim komisyonunda özellikle 5393 sayılı belediye kanunda net bir madde var. ‘Denetim komisyonu belediye bağlı ve şirketlerden istediği evrakları isteme evraklarına sahiptir ve derhal yerine getirilir’ Bunu şu anda belediye personeli bir başkan yardımcısı Akın Bereketoğlu imzasıyla duydum. Bir yazı göndermiş, ‘sizden evrak istenirse başkan yardımcılarına danışmadan evrak vermeyin’ demiş. Bürokratlara söylüyorum, evrakı istendiği zaman getirmeyen suç işlemiş olur, görevi kötüye kullanmaktan hapis cezası yer. Biz belediye başkanları, başkan yardımcıları, meclis üyeleri gelip geçiciyiz ama siz bu belediyede yönetimi devam ettireceksiniz. Biz hiç birinize bir zarar gelmesini istemiyoruz. Biz kanuna tabiyiz kanunda açık ve net. Bir başkan yardımcısı yada herhangi bir kimseden icazet alınmaz. Arkadaşlar sizden evrak istiyor evraklar üç gün beş gün getirilmiyor bu evraklar getirilmediği takdirde vebal bizden gider biz AK Parti grubu olarak gerekli mercilere suç duyurusunda bulunmuş oluruz. Hepiniz 657’lisiniz bir sıkıntı yaşamanızı istemeyiz bugün özellikle uyarım vebal bizden gitsin. Bir ay süre kaldı ve siz evrak getirmiyorsanız demek ki o evrakta sıkıntı var. Siz böyle devam edin bakın bu memurların hepsi nasıl yargılanacak.”

(Mehmet Sucu CHP Grup Başkanvekili)

“AKP DÖNEMİNDE DENETİM KOMİSYONUNA CHP’Lİ ÜYELER MAHKEME KARARIYLA GİRDİ”

AKP’li Haz’a cevap veren CHP Grup Başkanvekili Mehmet Sucu, AKP döneminde CHP’li meclis üyeleri denetim komisyonlarına mahkeme kararıyla girdiğimi hatırlattı. Sucu, “AK Parti Grup Başkanvekilinin söylediklerini dinledim kanundan bahsediyor ve kanun maddelerini okuyor. Ne acı ki dönüp arkaya şöyle bir bakmıyor 2009-2014 yılları arasında görev yaptığı Şahinbey Belediyesine dönüp bir baksa bu kanun o zaman yok muydu? Bakın arkadaşlar bize kanun maddesi deyip buradan tehdit ederek müdürlere parmak sallamayın. Denetim komisyonun süresi ve tanımı bellidir. 45 gün toplanır denetim komisyonu raporunu hazırlar meclise bilgi olarak sunar. Siz geçmiş döneminize bakmayacaksınız sanki bir yerde bulgu bulmuş gibi kendi kendinize hava yaratacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri sizin döneminizde mahkeme kararıyla girdi denetim komisyonlarına. Bırak evrak istemeyi siz komisyona dahi almadınız. Belediye kanunda ‘komisyonlar üç ile beş kişiden oluşur’ diyor. Ama belediye başkanım katılımcı bir anlayış olsun diye beş kişilik komisyonu davet etti. Beş kişide bir şekilde seçildi şu anda görevini yapıyor. Bu nasıl çirkin tavır müdürü tehdit et, belediye başkanına farklı bir tavır içerisine gir. Başkan önce görev ve sorumluluğunuzu bilin geçmişte yaptığınızı bilin Cumhuriyet Halk Partisini öyle eleştirin. Sizin her söyleyeceğiniz sözünüze bin tane cevabımız var siz ne kanun tanıdınız ne tüzük tanıdınız” diyerek cevap verdi.

(Mehmet Haz AKP Grup Başkanvekili)

“KİM YALAN SÖYLÜYORSA ÇOCUĞU GEBERSİN”

CHP’li Sucu’ya yerinden cevap veren AKP’li Mehmet Haz ise çirkin ifadeler kullandı. Haz, “Ben hiçbir müdüre saygısızlık yapmadım kimse beni saygısızlıkla suçlayamaz suçlayan kendisi saygısızdır. Ben senin tribüne oynadığını da biliyorum ‘görevinizi bilin’ diyemezsin ben görevimi biliyorum. Sen yasayı ve kanunu bilirsen yeter. Başkan sen insanlara yalan söylüyorsun, kim yalan söylüyorsa çoluğu çocuğu ölsün, gebersin bu aziz mübarek günü saygısızlık yapma. Ne yapıyorsun sen iki de bir yalan söylüyorsun senin herşeyin yalan. Yalancı sensin senin sülalen” diyerek karşılık verdi.

Haz’ın sözleri üzerine meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürürken belediye başkanı Umut Yılmaz meclis toplantısına son verdi.