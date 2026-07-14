Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci oturumu, İsmet İnönü hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle yaşanan tartışmalarla gündeme geldi. AKP Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın'ın konuşması sırasında kullandığı ifadeler salonda tansiyonu yükseltti.

Tartışma, CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut'un Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerinin ardından başladı. Söz alan Ahmet Alperen Aydın, İsmet İnönü ve Yunanistan'ın eski başbakanlarından Eleftherios Venizelos'a ilişkin ifadeler kullandı.

İSMET İNÖNÜ VE EŞİNE YÖNELİK SAYGISIZLIK

AKP Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın "Yunanistan Başbakanı Venizelos’un oğlu Sofokles, Bursa işgalinde Osman Gazi Türbesi’ne gidip fotoğraf bile çektirmiş, bu küstahlığı yapmıştı. Fakat aradan geçen birkaç sene sonra, ikinci genel başkanınız İsmet İnönü, eşini Venizelos’un koluna taktı mı, takmadı mı?.. Taktı mı, takmadı mı?" dedi.

Aranın ardından yeniden toplanan mecliste CHP Grubu, söz konusu ifadeler nedeniyle özür beklediklerini belirtti. Meclis Başkan Vekili Şahin Biba'nın, mecliste daha önce de benzer tartışmalar yaşandığını ifade ederek özür yönünde bir adım atılmayacağını söylemesi üzerine CHP'li üyeler toplantıyı terk etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından meclis oturumu, CHP Grubu'nun salondan ayrılmasıyla devam etti. Tartışma, siyasi çevrelerde de gündem oldu.