Gaziantep’in Karkamış ilçesinde AKP’li Belediye Meclis Üyesi Miraç Bozkurt, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bozkurt, görev süresi boyunca halkın hakkını savunmak için çalıştığını belirterek, belediyede karşılaştığı yolsuzluk iddialarının ve usulsüz ihalelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kararını kamuoyuyla paylaşan Bozkurt, belediye meclis üyeliği görevine hiçbir siyasi partiye katılmadan bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

“SUSMAK İNANDIĞIM DEĞERLERE İHANET OLURDU”

Bozkurt, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görev sürem boyunca, halkımıza ve belediyemize karşı sorumluluğumu şeffaflık, dürüstlük ve vicdan çerçevesinde yerine getirmeye gayret ettim. Ancak karşılaştığım usulsüz dere ihaleleri ve çeşitli yolsuzluk vakaları hem şahsım, hem temsil ettiğim ailem ve Kürdülü Aşireti’me yakışmamaktadır. Bu tür bir ortamda susmak, görmezden gelmek ya da sessiz kalmak; inandığım değerlerle bağdaşmadığı gibi, mensubu olduğum köklü bir aileye ve aşirete de saygısızlık olur.”

“BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM”

Bozkurt, bundan sonraki süreçte belediye meclisindeki görevini hiçbir siyasi partiye katılmadan sürdüreceğini belirtti. Kararının bir siyasi tercih değil, toplumsal ve vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Bozkurt, kendisine destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.