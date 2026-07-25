AKP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Metiner, Türkiye’de köklü bir değişimin yakın olduğunu öne sürdü.

'TÜRKİYE'DE HER ŞEY DEĞİŞECEK, AZ KALDI'

Metiner paylaşımında, “Türkiye’de bir şey değişecek. O bir şeyle her şey değişecek. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Az kaldı.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Metiner’in hangi değişime işaret ettiği konusunda herhangi bir detay vermemesi dikkat çekti.

'BİLMECE GİBİ KONUŞMAYIN'

Öte yandan Metiner'in paylaşımına sosyal medyadaki kullanıcılar, "Mehmet Bey hayır mı şer mi? Hiç olmazsa bunu yazın!", " Bilmece gibi konuşmayın neyse açık yazın lütfen..." şeklinde yorumlar yaptı.