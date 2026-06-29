Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Metiner, görüşmede devam eden sürecin detaylı şekilde ele alındığını ifade etti. Metiner, paylaşımında, “Bugün DEMBİR-DER olarak MHP’nin Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik. Sayın Bahçeli ile baş başa yaptığımız ikili görüşmede uzun uzun süreci konuştuk. Süreç son aşamasında. Herhangi bir sorun yok. Tamam inşallah” ifadelerine yer verdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, Metiner açıklamasında Bahçeli’ye teşekkür ederek, “Bilge Lidere sonsuz teşekkürlerimizle” değerlendirmesinde bulundu. Siyasi kulislerde dikkat çeken görüşme, kamuoyunda devam eden sürece ilişkin yeni değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

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