Geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'li isimlerin ardından bu defa AKP'li Mehmet Metiner açıklama yaptı.

MHP liderinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son durumu aktardı.

Bahçeli ile telefonda konuştuğunu belirten Mehmet Metiner, "Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi. Sesi zinde ve güçlüydü. En kısa zamanda tekrar yüz yüze sohbet temennisinde bulunduk. Dualarımız seninle" ifadelerini kullandı.

Metiner paylaşımında Bahçeli ile MHP Genel Merkezi'ndeki makamında daha önce çekilen bir fotoğrafı kullandı.

AMELİYAT OLMUŞTU

4 Şubat'taki TBMM Grup Toplantısı'nı iptal eden Bahçeli'nin 5 Şubat'ta, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine operasyon geçirdiği aktarılmıştı.