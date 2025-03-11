Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Suriye'de Alevilerin yoğun yaşadığı bölgelerde artan şiddet olaylarını ele aldığı yazısında olayların PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı ile ilişkili olduğunu savundu.

Metiner, "Geçmişteki çözüm süreci Suriye üzerinden bozuldu. Bugünkü süreç de Suriye üzerinden bozulmak isteniyor," şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Metiner, DEM Parti'nin "Alevi katliamı" ifadesine karşı çıkarak, “İçimizdeki süreç karşıtı Esedçilerle DEM'in kendini bu bahiste yan yana iliştirmesi, görmezlikten gelinecek bir tutum değildir,” dedi. Ayrıca, Öcalan’ın mevcut DEM’i feshedip yeni bir parti kurması gerektiğini belirtti.

Metiner yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan'ın işi zor. Geçmişte kendi örgütünün içindeki bu unsurlara yenilmişti. Bugün tekrar aynı unsurlarla barışı inşa etmeye çalışıyor. Öcalan'ın yeni paradigmasını siyaseten taşıyacak bir partisi yok. DEM kâğıt üstünde Öcalan'ın partisi ama gerçekte Öcalan'ın yeni paradigmasına inanmayan bir yerde duruyor şu anki mevcut kurumsal temsil olarak. DEM'in içinde gerçekten Öcalan'ın yeni paradigmasına inanan ve şans verilirse bunun siyasetini doğru temelde yapabilecek çok değerli isimler yok değil ama mevcut kurumsal yapı bundan ziyadesiyle uzak. Sürecin önündeki bariyerlerden biri bu. Keşke Öcalan mevcut DEM'i feshedip yerine yeni paradigmasına uygun bir DEM kursaydı."