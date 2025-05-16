MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısının ardından açıklamalarıyla gündemden düşmeyen eski AKP'li vekil Mehmet Metiner'den tepki çeken bir açıklama daha geldi.

Metiner, "PKK’yı Türkiye’nin gücüne dönüştürmek…" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE DÖNÜŞTÜRECEK PROJE HAYATA GEÇİRİLMELİ"

PKK sadece silahlı unsurlardan ibaret bir örgüt değildir.

Milyonlarca taraftarı olan bir siyasi ve toplumsal harekettir aynı zamanda.

Sadece Türkiye’de değil, Irak, İran ve Suriye’de ölümüne bağlı taraftarları olan, hakeza Avrupa ülkelerinde de azımsanmayacak miktarda yandaşı olan bir harekettir.

Suriye’deki halk desteği ve silahlı gücü biliniyor.

Avrupa’daki militanlarını ve taraftarlarını Türkiye karşıtlığı ekseninde nasıl mobilize edebildiği de sır değil.

O yüzden sorunun çözümünü yalnızca fesih ve silah bırakma ekseninde düşünenler bence yanlış ve sorunlu bir bakış açısına sahiptirler.

Asıl yapılması gereken, gönüllü bir birlikteliği ve bütünleşmeyi sağlamaktır.

Bu bir büyük entegrasyon hamlesidir.

Benim 'PKK Türkiye’nin gücüne dönüştürülmelidir' derken kastettiğim işte budur.

Arkamızda sorun alanları bırakmamak istiyorsak, tabiri diğerle, o sosyolojiyi ilerde başka güçlerin enfekte etmesini istemiyorsak, asıl yapmamız gereken, PKK’yı üzerine oturduğu geniş toplumsal tabanıyla birlikte Türkiye gücüne dönüştürecek o büyük demokratik entegrasyon projesini hayata geçirmek olmalıdır.

Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinin anlamı budur.

Gayrısı günü kurtarmak anlamına gelir.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETME KONUSUNDA KORKAKLIK GÖSTERİLİRSE..."

Fesih ve silah öngörülen şekilde gerçekleşse bile şayet bu gönüllü bütünleşmeyi sağlayacak yeni Türkiye’yi veya Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek konusunda korkaklık gösterilirse, verili sorun alanlarından beslenen farklı PKK’larla ilerde tekrar karşılaşmak kaçınılmaz hale gelir.