Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya kendini feshetme ve silah bırakma çağrısının ardından 9 Temmuz'da yeni bir video ile çağrı sesli ve görüntülü şekilde yapıldı.

Cuma günü ise Irak'ın Süleymaniye kentinde 15'i kadın 30 PKK'lı terörist silahlarını yaktı.

AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner ise sosyal medya üzerinden PKK'lılara "terörist" diyenlerin, "zehirli bir dille süreç karşıtlığı yaptığını" söyledi.

'TERÖRİST' DİYENLERİ ELEŞTİRDİ

Metiner paylaşımında, "dün dünde kaldı ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Örgüt kendini feshediyor, silahlarını bırakıyor ama o birileri “terör-terörist” söylemleri üzerinden zehirli bir dille süreç karşıtlıklarını suretimizden görünerek sürdürmeye çalışıyorlar.

Yeni dönem eski dönemin zehirli dili üzerinden sabote edilmek isteniyor düpedüz.

Bizi birbirimize yakınlaştıracak kelimelere ihtiyacımız var.

Dün dünde kaldı.

Dünün kelimeleriyle ne yeni bir gün ve ne de yeni bir gelecek inşa edilir, biline!"

Örgüt kendini feshediyor, silahlarını bırakıyor ama o birileri “terör-terörist” söylemleri üzerinden zehirli bir dille süreç karşıtlıklarını suretimizden görünerek sürdürmeye çalışıyorlar.



Yeni dönem eski dönemin zehirli dili üzerinden sabote edilmek isteniyor düpedüz.



Bizi… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) July 13, 2025

Metiner ayrıca paylaşımından kısa bir süre sonra yorumları kısıtladı.