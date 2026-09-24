Hatice ve Muhsin Aksoy, AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman’ın, Öcalan’a ve İmralı heyetine teşekkür ederek “Bugünü bize yaşattıkları için Allah razı olsun” sözlerini haberleştirmelerinin ardından gece saatlerinde gözaltına alındı.

Muhsin Aksoy, haberi yayımladıktan yaklaşık dört saat sonra Ataman’ın eşi Atilla Ataman tarafından telefonla arandıklarını ve tehdit edildiklerini, görüşmenin ardından yaklaşık üç saat sonra sitelerinin önüne sivil polislerin geldiğini belirtti. Gazeteci çift, 1.5 yaşındaki çocuklarını bırakacak kimse bulunmaması nedeniyle çocuklarıyla birlikte emniyete götürüldüklerini belirtti. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla ifadeleri alınan çift serbest bırakıldı.

Ataman, Öcalan’a yönelik sözlerini ‘Çerçeve Yasa’ sonrası söylemiş ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.