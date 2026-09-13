AKP Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, katıldığı bir dijital yayın programında Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ile arasında yaşanan krizi ve can güvenliği gerekçesiyle yaptığı resmi koruma başvurusunu kamuoyuna açıkladı.

'BENİM CAN GÜVENLİĞİMİ KİM KORUYACAK'

Korkmaz, Burdur’daki zorunlu dijital su sayacı uygulamasına yönelik vatandaş şikayetlerini Ankara'ya taşıması ve İçişleri Bakanlığı'nın konuya müdahale etmesinin ardından Vali Bilgihan’ın tepkisiyle karşılaştığını iddia etti. Olayın ardından Vali Bilgihan ile yüz yüze görüştüğünü belirten Korkmaz, aralarındaki diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"İçeriğini sorduğumda Sayın Vali, 'Evet, böyle bir şey olursa hocayı götürürüm' ifadesini tekrarladı. 'Götürürüm' ifadesi ortada duruyor. Bu siyasi bir ifade midir? Benim can güvenliğimi kim koruyacak? Ben bir yıldır bu tehdidin ağırlığıyla yaşıyorum."

'BİLİNÇLİ BİR DİL KULLANILDI'

Yüz yüze görüşmenin ardından en son 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Valilikten tardedildiğini (kovulmak, uzaklaştırılmak) ileri sürerken Korkmaz, kullanılan bu dilin ezbere olmadığını ve bilinçli bir şekilde inşa edildiğini savundu.

DİLEKÇEDE "AÇIK VE DOĞRUDAN TEHDİT" VURGUSU

Ankara Valiliği’ne 9 Eylül 2026 tarihinde sunulan dilekçede, Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın "Sen bana savaş açtın, ben de yine söylüyorum, bana bir şey olursa hocayı götürürüm" şeklindeki sözlerinin kendisine yönelik "açık, doğrudan ve ciddi bir tehdit" oluşturduğu kaydedildi.

YAKIN KORUMA GÖREVLİSİ TALEP ETTİ

Yaşanan gelişmelerin can güvenliği açısından yüksek risk yarattığını vurgulayan AKP'li Adem Korkmaz, Ankara Valiliği'nden yakın koruma tedbiri uygulanmasını istedi. Dilekçede koruma görevinin milletvekilliği faaliyetleri ile tüm il içi ve il dışı seyahatlerinde de geçerli olması talep edildi.