2020 yılında İYİ Parti'den AKP'ye geçen Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çolak, sosyal medya hesabından, eğitilen sokak köpekleriyle birlikte kanser tedavisi gören hastaları ziyaret ettiğine yönelik paylaşımlarda bulundu.



Göz hastalıkları uzmanı olan Vural "Sokak hayvanlarını eğitiyoruz. Hastalarımızı tedavi ediyoruz" diyerek, "Özel eğitim ve sınavlardan başarıyla geçen sokak köpeklerimiz bugün ülkemizde ilk kez Avrupa ve Amerika'daki uygulamalara benzer şekilde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Meme Cerrahisi Servisi'nde ameliyat olmuş hastaları ziyaret etti" mesajı yayımladı.





HASTANE ŞOVUNA TIP DÜNYASI TEPKİ GÖSTERDİ



Hastanede steril olması gereken ortama köpeğin getirilmesine başta doktorlar olmak üzere her kesimden tepki yağdı.



Gelen tepkiler arasında 'Hastanede köpeğin ne işi var.', 'Kanserli hastaların odalarına çiçek dahi alınmıyor, köpek nasıl giriyor.', 'Bu hayvan sevgili değil, hasta sağlığını tehdit eden bir eylem" yorumları ön plana çıktı.







