Eski AKP MKYK üyesi ve 26. Dönem Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından Civan Haco'nun 2012 yılında Hülya Avşar'la yaptığı düetin klibini paylaşarak Sezen Aksu'ya seslendi.

"AKLIMA İLK SİZ GELDİNİZ"

Miroğlu paylaşımında şöyle yazdı:

"Civan Haco ve Hülya Avşar düeti. Vaktiyle TV’lerde çok dinlendi. Bu türden düetlere asıl bugün çok ihtiyaç var. Bizimkisi gibi bir barışa ruh vermek başka türlü mümkün olmaz! Sevgili Sezen Aksu, aklıma ilk siz geldiniz, ne dersiniz tam zamanı değil mi?"