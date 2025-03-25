AKP’li Mücahit Birinci, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu sürerken, Birinci’nin eşi Dilek İmamoğlu hakkında yaptığı yorum, siyasi gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Birinci, paylaşımında, “Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel'dir... Kadını ise Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir... Sözlerime kulak verin” ifadelerine yer vererek büyük tepki topladı.

Gelen tepkilerin ardından paylaşımını silen Mücahit Birinci, bir özür mesajı yayınladı. X hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun eşi mutludur şeklinde attığım X'i kendime yakıştıramadım ve sildim. Kıymetli eşinin CB adaylığı ihtimali ile ilgili bir yaklaşımdı. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. Yanlış oldu, maksadını aşan bir paylaşım oldu. İçtenlikle özür diliyorum üzdüysem."

Birinci’nin özür açıklaması da sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu olurken, tepkilerin dozunun azalmadığı görüldü.