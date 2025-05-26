Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de düzenlenen THY EuroLeague Final Four final maçı öncesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a baklava jesti yapıldı.
Türk heyetinin bulunduğu kuliste AKP Bursa Milletvekili ve BAE Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank, Ali Koç’a Türkiye’den özel olarak getirilen baklavayı eliyle ikram etti.
Varank, “Bu okunmuş baklavayı besmeleyle yediriyoruz, bismillah” diyerek Koç’a baklavayı yedirdi. Koç ise bu jeste “Amin” diyerek karşılık verdi.
AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın da yer aldığı bu samimi anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
Maç sonrası tebrik mesajı paylaşan AKP'li Varank, 'Baklava' yazıp, Fenerbahçe'yi etiketledi.